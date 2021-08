Ci sono notizie che riempiono il cuore e danno un soffio di speranza in questi tempi difficili. Questa è la storia di due ragazzi andriesi, Savino e Maria, che ieri sono convolati a nozze. Il giorno più bello però non sarebbe stato completo senza la presenza di tutta la famiglia e in particolare di nonno Savino.

Il nonno aveva un grande ultimo desiderio: partecipare al matrimonio di suo nipote, essere con lui nel giorno del 'sì'. All'hospice della Asl Bt di Minervino con la complicità di tutti gli operatori e nel pieno rispetto delle regole di sicurezza, hanno fatto in modo di rendere il sogno realtà.

«Al nonno Savino.

Ciao nonno, alla fine ce l'hai fatta, volevi esserci a ogni costo e, in qualche modo, anche se non come speravamo, ci sei riuscito; hai mantenuto la promessa e ci ha fatto il regalo più bello che potessi farci: esserci! Perché, anche se non fisicamente, per sentirti vicino ci è bastato sapere che avresti lottato con tutte le tue forze per arrivare a questo giorno.

Il nostro più sentito pensiero va a te, nonno!

Savino e Maria».

I novelli sposi ieri sono andati a trovare nonno Savino: una sorpresa da togliere il fiato e dare forza per lottare ancora!