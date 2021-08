Proseguono incessanti i controlli della Polizia di Stato al Castel del Monte dopo la straordinaria affluenza del Ferragosto da parte dei visitatori provenienti da ogni parte d’ Italia.

Ancora una volta, l’attività di prevenzione, controllo e repressione dei reati viene coordinata dalla Questura di Barletta-Andria-Trani nelle zone di raccordo con il “maniero”, in simbiosi con gli equipaggi dedicati dal Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato “Puglia Centrale”.

In particolare nella serata del 23 Agosto u.s. con turno 19/01, sono state impiegate oltre 4 pattuglie automontate in servizio dedicato, continuativo e di osservazione, perlustrazione e controllo dinamico di persone e autovetture in transito.

L’articolato e capillare dispositivo di controllo del territorio nel corso della serata ha reso possibile l’identificazione di oltre 90 soggetti, alcuni con pregiudizi di polizia, ed oltre 40 veicoli in transito nella zona presa in esame.

Le mirate attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato proseguiranno nelle prossime settimane con immutata determinazione esecutiva al fine garantire sempre maggiori livelli di sicurezza e vivibilità all’intera collettività.