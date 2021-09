Pasta al forno in classe al Colasanto, il Dirigente: «In piena emergenza covid è inimmaginabile»

Non una brioche, uno snack acquistato al distributore automatico (sigillato e controllato) o meglio ancora un frutto, ma la pasta al forno come merenda. Una decina di teglie monoporzione per altrettanti ragazzi che hanno pensato di gustarla nella pausa merenda. Tassativo il preside, Cosimo Antonio Strazzeri: «Al Colasanto non facciamo doppi turni, non abbiamo una mensa autorizzata dalla Asl dove poter gestire cibi caldi e, oltretutto, siamo in emergenza sanitaria da covid19 ed è inimmaginabile manipolare cibi cotti; è vietato se non autorizzato dagli organismi competenti: questo ci impone un rispetto delle regole e massima attenzione dal punto di vista igienico e sanitario». È quanto sottolineato dal dirigente scolastico del Colasanto all’indomani del giorno in cui si è verificato il “fattaccio”; un piatto ritenuto eccessivo dallo stesso Dirigente che, avvertito da vicepreside e professori, è entrato in classe ed ha ammonito gli alunni facendo scattare un provvedimento disciplinare: «È questo un luogo deputato all’insegnamento e non alla consumazione di pasti caldi che è impossibile consumare in 10 minuti (il tempo previsto per la ricreazione ndr) compromettendo anche la fase digestiva. Al Colasanto non è previsto il rientro ed è ingiustificata l’introduzione di cibi caldi dall’esterno e di incerta provenienza».

L’intervento del dirigente Strazzeri in aula è stato principalmente educativo e disciplinare al fine di scongiurare il reiterarsi della vicenda: «Al Colasanto si fanno cose più serie e che non è tollerabile un atteggiamento di violazione delle regole igieniche e di buonsenso. A breve inaugureremo una importante mostra d’arte e ci sono in serbo tante novità su cui sarebbe meglio soffermare anche l’attenzione dei media. Non voglia essere ricordati come la scuola dei “maccheroni!”».

Ulteriori provvedimenti disciplinari in atto sono coperti da diritto alla privacy: è quanto riferitoci dal Dirigente Scolastico.