Le rubano l’auto senza essere “disturbati”, la denuncia: «Ma dove viviamo?»

Una denuncia che ha dell'amaro: è quella di una lettrice che ha visto sottrarre da ignoti la propria autovettura, come spesso accade purtroppo nella nostra città, ma che oltre all'amara, appunto, scoperta, punta l'attenzione su tutto ciò che circonda i furti d'auto: «Martedì alle 4:40 due ladri a bordo di una Hyundai i30 sport mi hanno rubato la macchina.

Si tratta di una utilitaria Peugeot 208 del 2019.

Vorrei che questa notizia possa essere utilizzata per smuovere la coscienza di qualcuno; di quelle persone che fanno il loro lavoro ma non hanno mezzi e strumenti per farlo in maniera soddisfacente, il tutto a vantaggio dei delinquenti; di quelle persone che per mettere in moto la giustizia devono seguire un iter che avvantaggia solo i delinquenti; dei cittadini che pur assistendo ai reati guardano e passano avanti per non avere problemi, a vantaggio sempre dei delinquenti.

Del furto della mia auto, come penso per molti altri furti, v'è una registrazione dalla quale si evince che queste persone si muovono con molta disinvoltura anche in presenza di passanti... perché sanno che tanto nessuno li ferma, nessuno parla, nessuno fa nulla.

Ma chi amministra questo comune sa cosa succede per le strade di Andria?

Non prende nessun provvedimento?

Le forze dell'ordine cosa fanno?

In questo paese si vive sempre nel terrore di vedersi rubare l'auto, i ladri in casa, scippati dei propri a/effetti.

Ma dove viviamo?»