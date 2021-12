Uomo trovato morto in via Paganini

Non è ancora chiara la sua identità. Un uomo, di presunta origine tunisina, è stato trovato morto alla periferia di Andria, in via Paganini angolo via Mozart, all’interno di un casolare.

Non ci sarebbero segni di lesione sul suo corpo. Si presume sia morto per assideramento e successivo arresto cardiaco. L'uomo solitamente sostava nell'area parcheggio del cimitero comunale.

La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Bonomo in attesa di identificazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Andria che stanno curando le indagini.