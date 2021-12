Petardo manda in aria cassonetto degli indumenti usati

Sono 4 ragazzi gli autori dell'incivile gesto che si è consumato all'ingresso della chiesa Sant'Andrea nel quartiere Europa quando erano circa le ore 20 di questo ultimo giorno del 2021.

Hanno inserito un grosso petardo e si sono allontanati, non curanti dei passanti, di persone che erano lì: un uomo riempiva l'acqua al distributore automatico, altri si sono trovati di passaggio con l'autovettura. I 4 "galantuomini" hanno invitato un passante ad allontanarsi e si sono dileguati subito dopo aver inserito il grosso petardo che ha letteralmente fatto saltare in aria il cassonetto per la raccolta degli indumenti usati finiti per terra dopo essere esplosi assieme alle lamiere. Fortunatamente non si registrano danni a persone.

Auspichiamo sia l'ultimo atto vandalico di questo anno e che questi 4 balordi possano essere assicurati alla giustizia. Il video, che ha immediatamente fatto il giro delle chat e dei social, è già stato visionato dalle Forze dell'ordine, che ora sono sulle tracce dei protagonisti.