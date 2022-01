Caos stamane presso l'hub vaccinale di San Valentino dove, a metà mattinata, nella fila unica tra prenotati e non, si è scatenato un po' di malcontento tra coloro che attendevano di entrare nella tensostruttura per essere sottoposti a vaccinazione anticovid. Alle 11.30 circa arriva la comunicazione di esaurimento delle dosi di vaccino e tutti vengono invitati di tornare a casa!

«Chi non aveva prenotazione ed è arrivato prima si ritrova vaccinato, chi aveva una prenotazione e magari ha chiesto permessi e assenze dal posto di lavoro non è stato vaccinato. Non ci vuole molto per inventariare le dosi disponibili e far mettere in fila solo le persone che possono usufruirne!» lo sfogo di un cittadino in fila stamane.

«Ci è mancata di poco una rissa. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato. Ci dicono di mantenere l'ordine, di stare in fila distanziati ma poi, da un lato cittadini indisciplinati e dall'altro al confusione nella organizzazione che gestisce il flusso in ingresso».

Ricordiamo a tutti che siamo in emergenza sanitaria e che la gestione delle dosi distribuite alle Asl non è affatto semplice da prevedere e da gestire. Uno sforzo maggiore in pazienza, comprensione e rispetto è richiesto a tutti: vigilanti, volontari, sanitari e cittadini. L'impegno di tutti e il rispetto dei propri ruoli può e deve fare la differenza!