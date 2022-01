Piccione immortalato con una mascherina attaccata alla zampa: l’inciviltà colpisce anche col Covid

«Sono rimasta attonita stamane, in Corso Italia ad Andria, nel vedere questo volatile, un piccione selvatico, prendere il volo con qualcosa che inizialmente non riuscivo a capire cosa fosse.

.

Ho provato a seguirlo sino al momento che si è fermato sul tronco di un Albero ed ho scattato una foto.

.

Magari la foto non è nitidissima, ma poco importa: il volatile aveva la mascherina incastrata al collo.

.

Volevo far qualcosa, ma dopo qualche secondo è volato via».

È questa la denuncia di una cittadina andriese che accompagna la foto pubblicata sulla pagina Facebook dell'associazione 3Place e che assurge a simbolo di quanto possiamo causare danni alla natura con comportamenti poco corretti.

Il problema dello smaltimento della cosiddetta "pandemic litter", della spazzatura della pandemia, è sempre più importante in termini quantitativi: ad ogni angolo di strada, si trovano mascherine abbandonate, di tutti i tipi e colori, che invece andrebbero smaltite con le opportune pratiche di differenziazione.



«Ciò che importa - chiosano da 3Place - è portare tutti/e NOI a riflettere sui nostri gesti, sui nostri comportamenti, sulle nostre azioni quotidiane».