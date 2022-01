Un nuovissimo campo da calcio ed un anfiteatro all'aperto inaugurati questa mattina nel giardino esterno dell'Istituto Lotti Umberto I. Strutture che si rivelano fondamentali per poter realizzare attività fisica in sicurezza in questo periodo ancora dettato dall'emergenza sanitaria.

Una inaugurazione dunque che rappresenta anche il riscatto e la voglia di tornare a vivere gli spazi: «Un momento che ci dà il grande soddisfazione per il lavoro svolto e per essere riusciti anche a finalizzare le risorse del ministero nell'ambito del "Piano estate" che ha permesso di realizzare ex novo il campo di calcetto ma anche l'anfiteatro - commenta il dirigente scolastico Pasquale Annese -. Strutture, dunque, che ci consentono, in questo particolare momento, con i ragazzi che vediamo veramente in sofferenza, di poter consegnare loro gli spazi all'aperto che si rivelano quanto di meglio ci possa essere per fare attività didattica». Un lavoro puntuale con le istituzioni che il dirigente Annese ringrazia: «Un esempio virtuoso di sinergia tra scuola e, in questo caso, l'ente Provincia che ci ha autorizzato in tempi rapidissimi i lavori».

«Grande respiro - commenta l'assessora allo Sport Daniela Di Bari. Ecco, queste sono le iniziative che si rivelano grandi opportunità poiché permettono alla città di respirare, di vivere i luoghi e di vivere bene la relazionalità. Ne abbiamo bisogno e ben vengano queste realizzazioni a beneficio dei ragazzi, della scuola e del nostro territorio».