Gravissimo incidente in viale Virgilio intorno alle 20, in prossimità dell'incrocio con via Vittore Carpaccio: per motivi ancora in fase di accertamento, una Opel agila si è scontrata con un ciclomotore.



Proprio il centauro alla guida del motoveicolo ha riportato gravissime ferite, tali da farlo condurre in codice rosso dai sanitari del 118 presso l'ospedale "Bonomo".



Traffico bloccato in Viale Virgilio in entrambe le direzioni per permettere agli accertamenti di rito. Sul luogo sono intervenuti gli agenti del pronto intervento della polizia locale e i carabinieri.