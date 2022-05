Si chiama “Supermodel” il nuovo singolo che la band romana Maneskin presenterà a Montegusto per l’after party in occasione della sfilata che Gucci terrà lunedì 16 maggio a Castel del Monte.

È questa in ordine di tempo la novità che la grande produzione porterà per l’occasione. Supermodel uscirà in tutto il mondo domani, venerdì 13 maggio ’22.

La band ricordiamo è reduce dal successo sanremese del Festival di Sanremo 2021 con il brano “Zitti e buoni”, vincitori poi dell’Eurovision che li ha proiettati verso un successo planetario.

Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, già tra i protagonisti di Gucci Aria, la campagna di Gucci, ritratti da Mert Alas e Marcus Piggot, fortemente voluti dal direttore creativo della maison fiorentina Alessandro Michele, saranno la colonna sonora di un evento destinato a finire nei prestigiosi archivi della storia glamour del maniero ottagonale.