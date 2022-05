Ironico tentativo di sdrammatizzare la situazione disperata in cui versa il club biancazzurro. Spunta sulla strada per il Castel del Monte, all'altezza del ponte della ex98, uno striscione ironico messo lì da alcuni tifosi della Fidelis Andria con su scritto: "Gucci compra la Fidelis!!!"

La nota maison di moda terrà la sua sfilata a Castel del Monte lunedì 16 maggio. Disperazione ed ironia per sdrammatizzare la paventata retrocessione della squadra di calcio andriese. E, se non Gucci, chissà che tra i tanti buyer e invitati ultra milionari che attraverseranno la ss 170 per raggiungere il maniero federiciano non ci sia qualcuno pronto a scommettere sull'Andria del pallone per rilanciarla e catapultarla nell'olimpo delle squadre che contano. Sognare è gratis! Intanto, strappiamoci un sorriso su questa geniale trovata. Lo slogan è da 10 e lode!