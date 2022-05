Coronavirus, in Puglia numeri in continuo miglioramento. I reparti covid si svuotano

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 13.121 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.632 casi positivi, così suddivisi: 604 in provincia di Bari, 114 nella provincia BAT, 132 in provincia di Brindisi, 196 in provincia di Foggia, 328 in provincia di Lecce, 229 in provincia di Taranto, 19 casi di residenti fuori regione, 10 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 3 decessi.

I casi attualmente positivi sono 43.853; 359 sono le persone ricoverate in area non critica, 21 sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 10.911.415 test; 1.120.220 sono i casi positivi; 1.067.925 sono i pazienti guariti; 8.442 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 368.792 nella provincia di Bari; 98.828 nella provincia BAT; 104.932 nella provincia di Brindisi; 163.444 nella provincia di Foggia; 222.154 nella provincia di Lecce; 150.122 nella provincia di Taranto; 8.381 attribuiti a residenti fuori regione; 3.567 di provincia in definizione.