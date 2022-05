Auto fuori strada sulla Sp 231

Incidente stradale sulla S.P. 231 al Km 42+650.

Un'autovettura Audi Q5, con due giovani andriesi a bordo di ritorno dal lavoro, per cause in corso di accertamento è fuoriuscita di strada, urtando dapprima contro il guard-rail di destra e poi contro lo spartitraffico centrale restando gravemente danneggiata.

Sul posto due autoambulanze del 118 e una pattuglia del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria, che ha proceduto ai rilievi dell'incidente stradale.

Fortunatamente i due giovani non hanno necessitato di cure ospedaliere.

L'auto, non marciante, è stata rimossa con il carro gru e alle ore 23:00 sulla carreggiata è ripresa la normale circolazione dei veicoli.