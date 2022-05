Incidente sulla complanare della SP2: ferite tre ragazze, fuggito l'altro conducente

Tanta paura oggi intorno alle ore 13,30 sulla complanare della Sp2 nel tratto fra Andria e Canosa di Puglia tuttora soggetto a lavori in corso. Infatti, due auto sarebbero state coinvolte in un sinistro stradale che ha visto tre ragazze rimanere ferite: due sono state trasportate in codice giallo presso l’ospedale “Bonomo” di Andria mentre la terza, sempre in codice giallo, presso il “Dimiccoli” di Barletta.

Ad intervenire sul posto due equipe del 118: nessuna traccia dell’altra autovettura il cui conducente sarebbe fuggito senza prestare soccorsi.