Ci sono stati, nei giorni scorsi, alcuni lievi disservizi nel passaggio dalla gestione Sangalli al nuovo servizio di igiene urbana firmato Gial Plast S.r.l e SiEco S.p.a.

Alcuni cittadini hanno infatti lamentato la raccolta che, per qualche giorno, è andata a singhiozzo: già da questa settimana però tutto sembra in via di risoluzione, almeno per quanto riguarda i privati cittadini. Qualche attività commerciale però patisce, oltre a qualche ritardo nel recupero dei rifiuti, anche una vecchia, brutta abitudine di alcuni incivili: i cassonetti di ristoranti e negozi, infatti, in questi giorni sono stati inopportunamente "riempiti" da incivili che non riuscivano evidentemente ad aspettare il turno solito di raccolta dei rifiuti. Sacchetto buttati non solo dentro ma intorno ai bidoni, preda di randagi che lasciano poi una scia di spazzatura ovunque: col caldo di questi giorni, uno spettacolo anche olfattivo da sconsigliare.

A questi vanno aggiunti tutti coloro che, in soli due giorni di chiusura straordinaria dell'isola ecologica per le ovvie operazioni di passaggio di gestione, hanno reso via Stazio una vera discarica a cielo aperto.

Intanto si sono iniziati a vedere in città i nuovi mezzi ecologici per lo smaltimento dei rifiuti e gli spazzastrade.

Di strada da fare per ritornare alle vecchie, buone percentuali di raccolta differenziata ce n'è tanta, tantissima: serve il contributo di tutti per contribuire a rendere la nostra città più pulita e il nostro territorio più vivibile.