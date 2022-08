Nuove antenne, sospesi i lavori in via Scipione l'Africano dopo la mobilitazione

Avevamo dato notizia della mobilitazione popolare che la settimana scorsa aveva portato alla luce la possibilità che un nuovo ripetitore fosse installato nei pressi di via Scipione l'Africano. Ora l'installazione sarà momentaneamente stoppata, come annuncia la stessa Sindaca, all'indomani degli incontri tra Amministrazione, cittadini e società installatrice:

«Con l'assessore Cesare Troia - scrive la Sindaca Giovanna Bruno -, ho incontrato cittadine e cittadini di via Scipione l'Africano e dintorni, proprio lì, sul posto. I residenti sono mobilitati da alcuni giorni, adesso stanno raccogliendo le firme per una petizione contro l'installazione di una antenna a ridosso delle loro abitazioni.

Già la scorsa settimana, immediatamente al sorgere del problema, ho incontrato una loro delegazione a palazzo di Città, avviando un percorso di approfondimento della questione (regolata da normativa nazionale) e di individuazione di soluzioni possibili.

Oggi, abbiamo comunicato loro la notizia di aver ottenuto dalla Società installatrice la sospensione dei lavori, fino alla convocazione di un tavolo tecnico (fissato al 13 settembre, salvo imprevisti).

Abbiamo avviato un dialogo importante, grazie anche alla professionalità dei nostri uffici. I cittadini, con un po' più di serenità, smobilitano il presidio permanente, continuano per noi ad essere sentinelle importantissime del territorio. Noi amministratori, dal nostro canto, procediamo ad approfondire, verificare e individuare altre opzioni.

La tutela della nostra salute viene prima di tutto e ne siamo ben consci.

Grazie a tutti per questa bella operazione di lavoro di squadra. Grazie ai referenti del Forum Ricorda e Rispetta per il lavoro di coordinamento di questi giorni. Grazie ai bambini della zona, desiderosi di vedere alberi intorno a loro, per prendersene cura.

Andiamo avanti».