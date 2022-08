Scompare il barista e pasticcere Vincenzo Santovito

Si è spento, all'età di 94 anni, Vincenzo Santovito, noto barista e pasticcere andriese che, assieme ad altri pochi suoi colleghi, ha dettato gusti e consolidato tradizioni gastronomiche locali. Ha iniziato da piccolo a coltivare la sua passione di barista e successivamente di innovativo pasticciere.

Proprietario dal 1954 del bar “Santovito” in piazza Della Disfida (Ruggero Settimo) successivamente proprietario dello storico bar “La Belle Epoque” dal 1967 fino al 2012 nell’attuale stessa piazza Ruggero Settimo.

Organizzatore di matrimoni negli anni '50, quando i festeggiamenti duravano tre giorni, menzionato nel cortometraggio e docufilm andriese “La Zoite” quale ultimo “caffttir”.

Conosciuto per la sua specialità “L Stdint”, dolce del tipo strudel comprato dagli studenti tutte le mattine per andare a scuola e per la famosa cassata alla crema di torrone e cioccolato detta “u mizz-pzz” che si mangiava durante i giorni della festa patronale.

Lo ricordano con amore i figli Savino, Felice e Grazia.

Stamane alle ore 10 si è svolta la benedizione del feretro presso il Cimitero, alle ore 17 sono invece previste le esequie presso la Chiesa di Sant’Angelo.