Incendio via Bisceglie e Castel del Monte Copyright: AndriaLive

Ancora fuoco nella nostra città: è in corso un vasto incendio in via Bisceglie, nei terreni che confinano con il cantiere dell'interramento ferroviario.

In fiamme erba e alberi: tanto il fumo provocato, che sta invadendo le case.

Sul posto sono già giunti i Vigili del Fuoco per iniziare le operazioni di spegnimento.

Nelle stesse ore, a fuoco anche la zona intorno a Castel del Monte. Il maniero federiciano è stato evacuato per sicurezza.

Al momento sono oltre 80 gli ettari di bosco andati i fumo. Il rogo, in tre ore, ha raggiunto la pineta del castello che, insieme alle ville e alle strutture ricettive delle vicinanze, come già detto, è stato evacuato. L'incendio si sta propagando verso il castello. Sul posto stanno lavorando 20 unità anti incendio boschivo, tra personale ARIF (agenzia regionale per le attività irrigue e forestali), vigili del fuoco, carabinieri forestali, Protezione Civile, polizia locale e volontari. Inoltre è intervenuto un canadair decollato da Ciampino che ha effettuato una decina di lanci. La situazione è considerata delicatissima.