Incendio Castel del Monte, è il sesto. La preoccupazione della Sindaca e del Presidente del Parco

Un terribile incendio nel nostro patrimonio Unesco: è quello che si sta consumando dalle 13.30 nel territorio intorno a Castel del Monte.



«Vedere lo spettacolo del nero - ha commentato la Sindaca in diretta dal posto - attorno alla collina di Castel del Monte è un colpo al cuore. Sono ore che con i soccorsi si prova a domare l’incendio ma è chiaro che questa è un’area dalle caratteristiche molto particolari tanto più che l’incendio è partito dalle zone a pascolo e il vento lo ha spinto in avanti. Fortunatamente finora non sembrano esserci danni o pericoli per abitazioni o altro ma è chiaro che qui non si può mai stare tranquilli.

Poi dovremmo aprire un capitolo specifico per indagare sui tempi burocratici, a volte di attese di autorizzazioni che invece sbloccherebbero molto prima dei progetti di bonifica che come Comune di Andria e Parco dell’alta Murgia stiamo cercando di portare avanti. Castel del Monte non è solo una chicca ma è una risorsa per tutti e tutti dovremmo avere molta più premura rispetto alle esigenze che sono legate allo stesso maniero anche quando arrivano le chiamate un rischio incendio bisogna intervenire, compatibilmente a tutto il resto con una certa premura perché è un sito particolare».

Ancor più critico Francesco Tarantini, presidente del Parco dell'alta Murgia: «Siamo preoccupati perché è la sesta volta che viene appiccato un incendio molto probabilmente doloso qui intorno a Castel del monte. Fortunatamente gli interventi da terra e cielo stanno contenendo il danno facendo sì che non siano coinvolti l’altra parte di pineta e Castel del Monte.

Speriamo di iniziare i lavori di messa in sicurezza della pineta di Castel del Monte che sono rallentati dalla burocrazia: abbiamo aspettato diversi mesi per avere una valutazione di incidenza e speriamo che tra settembre - ottobre possiamo iniziare con i lavori di messa in sicurezza di questo bosco.

Ho sentito Emiliano perché grazie alla sala operativa di Bari sono arrivati diversi canadair che hanno permesso l’intervento aereo e di contenere i danni nella pineta e non far arrivare il fuoco nel bosco».