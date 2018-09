80enne senza patente investe motociclista in via Moro

Individuato e denunciato l'automobilista datosi alla fuga coinvolto in un incidente stradale con feriti accaduto stamattina su Via Aldo Moro.

Erano le ore 8:40 circa quando su Via Aldo Moro all'incrocio con via Martiri di Bologna una Autobianchi Y10 si è scontrata con un motociclo condotto da un 68enne, al quale non sarebbe stata data la precedenza. Dopo l'urto, l'auto condotta da un 80enne si è allontanata dal luogo senza prestare soccorso al motociclista ferito, rimasto al suolo.

È intervenuti sul posto un equipaggio del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale, che ha prestato i primi soccorsi al ferito che successivamente è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale "L. Bonomo" da autoambulanza del Servizio di Emergenza sanitaria 118.

Lo stesso è stato dimesso nel primo pomeriggio avendo riportato per fortuna solo lesioni lievi.

Le indagini espletate dagli agenti specialisti del Comando di Polizia Locale hanno condotto all'individuazione dell'anziano conducente, che è risultato non ha mai conseguito la patente di guida e che è stato denunciato a piede libero. L'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per il periodo previsto dalla normativa.