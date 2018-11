Code interminabili al Cup di via Potenza: «Alle 10 già finiti i numeri per accedere agli sportelli»

Ritorna alla ribalta una questione spinosa legata a un servizio indispensabile per la popolazione: un utente, infatti, ha inoltrato alla redazione la denuncia delle lunghe code presso gli sportelli del Cup in via Potenza.

«Provo ad andare al Cup per prenotare una visita da 5 giorni ormai - si legge nella segnalazione -: per questioni familiari, non riesco mai ad essere lì prima delle 9-9,15. Peccato che, per quell'ora, i numeretti (come quelli della salumeria, per capirci) per entrare agli sportelli e ottenere la benedetta prenotazione siano già finiti! Mi dicono che bisogna arrivare almeno per le 7.30-7.45 per sperare di poter prendere un numero: ma chi non può, come fa? Io non sono proprio pratico di internet, non riesco a prenotare online».

Per gli utenti invece che riescono ad arrivare molto presto, si prospetta una lunga mattinata in coda: «Sono riuscito solo oggi - prosegue la denuncia - al quinto tentativo a prendere questo fantomatico numero: possibile che una città di oltre 100mila abitanti debba avere un servizio con sportelli che funzionano a singhiozzo, dove non sempre sono presenti tutti gli addetti?».

Bisogna trovare la maniera di migliorare il sistema su tutto il territorio al servizio dei cittadini più deboli, tra cui gli anziani che non usufruiscono delle prestazioni online.