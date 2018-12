″Beccato″ ad abbandonare spazzatura ai piedi della Madonna del Carmine, arriva la multa all'incivile

Nonostante il posizionamento delle cosiddette "fototrappole", ci sono ancora incivili che abbandonano rifiuti in giro per la città: questa volta a essere beccato è un ragazzo che lascia una busta di spazzatura ai piedi della scalinata che conduce alla chiesa della Madonna del Carmine. Per lui in arrivo la multa.

A darne notizia è l'assessore Pierpaolo Matera: «Eccolo qui un nuovo zozzone, sanzionato e denunciato. Insistono a sporcare e noi insisteremo nel multare. Senza sosta e con l'ausilio di ogni mezzo possibile».