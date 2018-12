Natale sicuro, dispiegamento di Forze dell'Ordine concordato con la Prefettura

Concordate con i vertici delle Forze dell’Ordine cittadine e la Prefettura, le misure per un “Natale sicuro” nei giorni 22-23-24 e 29-30-31 dicembre.

In dettaglio:

1) Pattugliamento appiedato e motomontato della Polizia Locale nel centro cittadino e storico;

2) Misure antiterrorismo ai varchi di accesso zone pedonali con New Jersey;

3) Pattugliamento appiedato ordine pubblico Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza;

4) Controllo emissioni sonore per dj set con strumento rilevazione superamento soglie decibel;

5) Ordinanza Sindacale divieto vendita da asporto alimenti ed alcool che non siano plasyicace cartone;

6) Contrasto abusivismo commerciale;

7) Contrasto vendita botti illegali.

«Queste misure – spiegano il Sindaco, Avv. Nicola Giorgino, e l’Assessore alla Vigilanza e Polizia Locale, Avv Pierpaolo Matera – sono necessarie per garantire ordine e tranquillità a tutta la comunità. Sono misure dell’Amministrazione Comunale che devono impegnare non solo Forze dell’Ordine, ed in particolare la Polizia Locale, ma anche gli esercenti commerciali e tutta la cittadinanza: ognuno deve fare la sua parte per contribuire alla sicurezza e al rispetto delle regole per tutti».