Era da due giorni che non avevano più sue notizie ed un familiare preoccupato ha chiesto i soccorsi. In un'abitazione di via Solferino (una traversa di via Ferrucci), questo pomeriggio, sono intervenuti dapprima alcuni agenti della Polizia Locale e poi i Vigili del Fuoco che hanno forzato l'ingresso della sua abitazione ed hanno trovato l'uomo già senza vita.

A constatare la morte dell'anziano signore, il medico legale intervenuto sul posto.

Probabile un malore improvviso la causa del decesso.