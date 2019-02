inseguimento sulla provinciale per Corato, arrestati tre bitontini

Stavano percorrendo la sp. 231 verso Corato alla probabile ricerca di un obiettivo, ma non potevano sapere che, con l’approssimarsi delle ore serali, alcune pattuglie dei Carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Andria, avevano predisposto dei servizi di osservazione lungo la provinciale.



Così tre bitontini in trasferta sono finiti nella rete delle forze dell'ordine. I tre erano a bordo di una berlina di colore grigio: appena hanno avvistato la "gazzella" dei carabinieri hanno accelerato improvvisamente attirando l’attenzione dei militari che si sono subito posti al loro inseguimento.

Dato l’allarme, la centrale operativa di Andria ha fatto convergere altre pattuglie in prossimità della Ssp 231. Dopo alcuni minuti, una di queste - sempre del nucleo radiomobile - ha intimato l’alt al veicolo, ma i malviventi hanno proseguito la marcia. Poco più tardi, però, sono stati definitivamente bloccati da ulteriori pattuglie dell’Arma sopraggiunte di rinforzo.

Sui tre occupanti - F.P. di 23 anni, F.L. di 19 e C.A. di 35 , tutti di Bitonto, gravavano già precedenti per reati contro il patrimonio. Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di tre centraline modificate utilizzate per rubare autovetture, tre radio ricetrasmittenti, numerosi arnesi atti allo scasso e due passamontagna che sono stati sottoposti a sequestro insieme a dei cellulari e a dei guanti.

Tutti e tre sono stati arrestati per riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale e sono stati condotti nella casa circondariale di Trani. L’auto è invece stata sottoposta a sequestro amministrativo.