Troppo smog ad Andria, i valori massimi delle polveri sottili nuovamente superati

Una battaglia che bisognerebbe condurre non solo "virtualmente", ma anche e soprattutto praticamente: parliamo della lotta all'inquinamento e per la salvaguardia dell'ambiente e della salute. Questa premessa è doverosa analizzando i dati forniti dall'Arpa Puglia e rilevati dalla centralina in via Vaccina: il mese scorso si è verificato uno sforamento (ma in diverse giornate i valori erano comunque al limite) nel monitoraggio della qualità dell'aria, in particolare per il particolato PM10. Ancora peggio, 4 sforamenti dei valori di PM2,5, che costituiscono le cosiddette "polveri sottili", cioè quelle particelle talmente fini da riuscire ad arrivare negli alveoli polmonari e causare brutte malattie, tra cui il tumore al polmone e altre patologie.

Ricordiamo che la centralina dell'Arpa rileva la quantità di polveri nei pressi di via Vaccina: e se invece fosse piazzata su via Bisceglie intorno alle 18, quando si crea il serpentone di auto visibile nelle immagini, con code di automobili talmente lunghe da appestare l'aria di smog?

Noi continueremo a denunciare, ma aspettiamo anche efficaci politiche di mobilità alternativa e di cura dell'ambiente e invitiamo i cittadini a usare un po' meno le automobili e a camminare di più: farà bene non solo allo spirito, ma anche alla salute di tutti.