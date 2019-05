Erano le 13:30 circa quando un mezzo pesante, che trasportava una gru, in via Milite Ignoto, angolo via Gorizia, ha divelto un cavo elettrico, danneggiando le facciate delle due palazzine attraversate dallo stesso e ubicate una di fronte all'altra.

Sul posto sono intervenuti il Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale per i rilievi del caso, i Vigli del Fuoco e i tecnici dell'Enel che hanno ripristinato l'energia elettrica in un paio d'ore d'intervento.

Non si registrano danni a persone e l'autore dell'incidente, dopo essersi accorto della gravità della situazione, si è fermato sul luogo dell'incidente. È dunque stato individuato dalla Polizia Locale che conduce le indagini del sinistro.