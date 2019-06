Inseguimento con arresto in via Puccini Copyright: AndriaLive

Erano circa le ore 21.50 quando una gazzella dei Carabinieri e altre due autovetture di militari in borghese hanno fermato un individuo a bordo di una Fiat Punto, dopo un inseguimento.

I Carabinieri hanno bloccato l'autovettura all'incrocio di via Puccini con via Verdi e, dopo aver fatto scendere l'uomo, lo hanno ammanettato e portato via in Caserma.

Tutto questo è successo nel traffico di punta serale delle vie in questione.

Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.