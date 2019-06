Baluardo di inciviltà, auto "parcheggiata" sul marciapiede della Cattedrale

«Ok, ok mancano i controlli ma questa foto parla di inciviltà, parla di una incività profonda, radicale che zavorra pesantemente la città. Ci indigniamo disperatamente per l'incidente ai danni di un povero cane (colpendo anche persone del tutto estranee al fatto), ci stracciamo le vesti per la minchiata espressa da un esponente politico ... dovremmo reagire con la stessa forza nei confronti dei comportamenti raffigurati dalla foto».

La foto di cui parla, tramite la pagina Facebook, il Comitato residenti centro storico è quella di un'auto parcheggiata (se parcheggio può essere definito) a fianco della Cattedrale, sul marciapiede, in barba non solo alle regole della strada più elementari, ma anche al buon senso. La riflessione che ne scaturisce è amara: se davvero siamo pronti a sfoderare l'indignazione più potente per alcuni avvenimenti, perché non ci scagliamo (ma dal vivo, non dai social) contro questi comportamenti che danneggiano tutti? Perché passiamo davanti a questi orrori di inciviltà senza preoccuparci di cercare di dissuadere il colpevole o almeno di segnalare alle Forze dell'Ordine?

All'inciviltà bisogna reagire, altrimenti vi sprofonderemo tutti lentamente.