Scontro frontale tra due auto sulla S.P. 43 "Andria-Troianelli-Montegrosso" all'incrocio con la S.P. 30 "Appia Traiana".

Intorno a mezzogiorno, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Punto, condotta da un anziano, si è violentemente scontrata con una Fiat Tipo SW, condotta da un 50enne, in corrispondenza dello svincolo tra le due strade provinciali. Non vi sono altri veicoli e altre persone coinvolte. L'anziano conducente ha riportato lesioni al capo per le quali è stato soccorso e trasportato, con autoambulanza del 118, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale "L. Bonomo" di Andria. Non si conosce ancora la prognosi. Illeso l'altro conducente.

I rilievi e le prime indagini sono curate dagli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria.

I veicoli, non marcianti, verranno recuperati dal carro attrezzi e resteranno a disposizione della Polizia Locale in attesa della definizione della prognosi.

Circolazione veicolare rallentata sulle arterie stradali interessate dall'evento infortunistico e dal transito di veicoli pesanti dovuto alla chiusura della S.P. 43 per i noti lavori di ristrutturazione del ponte in contrada Martinelli.