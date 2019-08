Trani, ruba monili in un appartamento e li rivende in un Compro Oro di Andria: denunciato

Indagine lampo della polizia di stato di Trani che ha bloccato l'autore di un furto e recuperato il maltolto presso un Compro Oro di Andria. Una settimana fa un pregiudicato residente a Trani si era addentrato in un appartamento rubando dallo stesso monili in oro dal valore ingente, in seguito a segnalazioni anonime e appostamenti da parte della Polizia, il malvivente è stato fermato all'interno di un Compro Oro nella città di Andria mentre rivendeva gli oggetti rubati.

Dopo gli accertamenti del caso, sono state evidenziate anche le responsabilità dell'addetto dell'agenzia Compro Oro nell'acquisto della merce rubata senza alcuna cautela e controllo, in violazione della legge. L’operatore del Compro Oro è stato ovviamente denunciato per ricettazione della merce trafugata, che ha poi spontaneamente consegnato agli operatori della volante del Commissariato di Bitonto, luogo in cui risiede.

I monili, di ingente valore economico, sono stati restituiti ai legittimi proprietari mentre tutti i sospettati sono stati identificati e denunciati a piede libero per i reati di furto e ricettazione.