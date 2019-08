Un incendio di sterpaglie lambisce una villa su Via SS. Salvatore, a ridosso del centro urbano, mettendo in pericolo un'anziana donna ipovedente che dormiva nella villa e non si era accorta delle altissime fiamme e dell'intenso fumo.

Alle ore 23.15 circa di ieri sera alla Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale di Andria è giunta una concitata segnalazione inoltrata da una cittadina che segnalava la presenza di un vasto incendio in prossimità di una villa abitata su Via SS. Salvatore a poche centinaia di metri dal Santuario.

Una pattuglia del Nucleo di Pronto Intervento si è recata immediatamente sul posto segnalato e i sottufficiali intervenuti sulla strada hanno trovato una donna che riferiva della presenza dell'anziana madre, ipovedente, che dormiva all'interno della villa lambita dalle alte fiamme sprigionate dall'incendio delle sterpaglie insistenti sui terreni attigui di proprietà altrui e lasciati incolti ed abbandonati.

Gli agenti sono entrati all'interno della villa e dopo aver recuperata l'anziana l'hanno aiutata ad uscire dal fabbricato ed a porsi in sicurezza sulla sede viaria mentre contemporaneamente richiedevano l'immediato intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Barletta che, aggangiati da altro equipaggio della Polizia Locale, sono stati condotti sul luogo dell'incendio ed hanno provveduto alle operazioni di spegnimento delle fiamne che aveva interessato un'area di circa 3 ettari.

Fortunatamente non sono stati riscontrati danni a persone e ai manufatti tranne l'annerimento del muro perimetrale della villa. Sui terreni incendiati si è riscontrata la presenza di alcuni pneumatici rimasti attinti dalle fiamme che hanno sprigionato fumo nero denso e un fastidioso acre olezzo.

Indagini sono in corso a cura della Polizia Locale per individuare i proprietari dei terreni agricoli interessati dall'evento e responsabili della loro incuria nonché di coloro che hanno innescato volutamente l'incendio, che non è partito dalla sede stradale e quindi verificatosi in modo del tutto accidentale.