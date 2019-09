Provinciale Andria-Bisceglie, «Nel tratto biscegliese è un campo minato»

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta da parte di un cittadino che segnala le precarie condizioni di sicurezza di una delle più trafficate strade provinciali del territorio, la Andria-Bisceglie. Il problema lamentato riguarda soprattutto il tratto ricadente nel territorio di Bisceglie.

Ecco lo stralcio principale della lettera aperta:

«Vorrei segnalare lo stato di degrado e abbandono in cui si trova la SP13 Andria-Bisceglie. Sono ben conscio del fatto che rientri nelle circoscrizioni di Andria, Trani e Bisceglie. Ma, mentre all'altezza di Andria sono stati fatti opportuni lavori di riassetto e allargamento del manto stradale, ciò non è avvenuto per quanto riguarda il manto rientrante nella zona di Bisceglie. Ciò mi preoccupa molto perché, nonostante questa sia strada molto trafficata, versa in condizioni davvero critiche. Tutto il percorso da Lama Gorga in poi (in direzione Bisceglie, ndr) sembra un campo minato dove non sai mai se comparirà una nuova buca o meno e ciò verrà aggravato dalla nuova stagione di piogge alle porte. Già feci una segnalazione in passato ma l'unica cosa che fecero fu mettere quell'inutile catrame a freddo che con un po' di acqua si rompe nuovamente e rende la strada altamente instabile. Spero che la Redazione mi possa aiutare a segnalare il disagio in cui versa tale Provinciale».