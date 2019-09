​Il giorno dopo la tragedia: bisogna rispondere al clima di odio

Il giorno dopo la tragedia, le famiglie distrutte dal dolore sono tante. Questa volta è stato appurato che non sono coinvolti uomini appartenenti alla malavita locale, ma persone che inspiegabilmente arrivano alle maniere forti e da lì al dramma il passo è stato troppo breve.



Oggi è il giorno dopo, quello in cui scorrendo sulle bacheche social degli andriesi le sentenze sono presto emesse. Analisi pseudo socio-culturali si sprecano laddove forse sarebbe preferibile il silenzio e la riflessione.

Non ci si accorge di quanto odio scorra sia virtualmente che nella realtà.

Ci sono indagini in corso; c’è comunque un fatto di cronaca da condannare senza sé e senza ma. Rimane però la necessità di ritornare a rapporti umani meno improntati all’aggressività, alla violenza e più concilianti: l’assurdità di questa tragedia deve veramente insegnarci a far scorrere la vita, il bene più prezioso che abbiamo, con più calma e flessibilità, fosse anche per una precedenza mancata o per una parola di troppo detta da uno sconosciuto.

Nei minuti immediatamente seguenti al fatto di cronaca hanno iniziato, come ormai di consueto, a girare messaggi vocali ricchi di particolari che dovrebbero essere riservati alle indagini: ecco, questo è un altro punto, la completa mancanza di rispetto della privacy pure in un fatto così tragico.

Chi si è fatto scrupolo di far girare i messaggi vocali nei gruppi whatsapp, con la successiva catena di commenti improntati alla ricerca quasi macabra di ulteriori dettagli?

Noi vorremmo che la città rispondesse a questo clima di odio e di sopraffazione, alimentato dagli ultimi fatti di cronaca, con gesti quotidiani: solo la gentilezza e a volte il silenzio possono più di mille parole e possono essere una risposta concreta alla deriva verso cui stiamo scivolando.