Spesso ripetiamo nei nostri articoli quali possono essere le conseguenze negative di alcuni comportamenti, in particolare dell’abbandono di rifiuti: in via Ferdinando d’Aragona ad Andria stanno sperimentando una delle situazioni più impressionanti e, per certi versi, sconcertanti.

Nel video che pubblichiamo infatti è evidente la presenza di topi che dalla strada risalgono fino alle case di chi ci ha scritto, addirittura camminano sui fili con gli abiti stesi ad asciugare, scorrazzano sui balconi… insomma, manca poco che entrino in casa. La lettrice che ci ha segnalato il fatto ha già inoltrato la sua denuncia agli enti preposti, sollecitando con diverse e-mail le operazioni di derattizzazione e pulizia dell’area proprio per evitare la presenza dei ratti in casa.

È vero, magari può essere più facile che certi “incidenti“ accadano in periferia, ma certamente non è normale né accettabile la visione di filmati come quello dell’articolo. Ci uniamo alla richiesta della lettrice di un intervento rapido e deciso per cercare di risolvere questa annosa situazione.