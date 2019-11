Spesso ci giungono segnalazioni sul mancato funzionamento di impianti semafori, alcuni dei quali sono ormai spenti da tempo "immemorabile": da una settimana esatta, però, è lampeggiante sul giallo il semaforo che regola il grande incrocio di via Trani, nei pressi di scuole elementari e superiori. Lunedì scorso, infatti, intorno alle 10.30 il semaforo ha improvvisamente smesso di funzionare regolarmente: una situazione che sta arrecando non pochi disagi per gli automobilisti e pericolo per l’incolumità dei pedoni, in particolare di bambini e ragazzi che devono attraversare per recarsi a scuola in ora di punta per il traffico.

Già qualche giorno fa alcuni ragazzi hanno rischiato l'investimento a causa di una vettura giunta a grande velocità da via Gramsci in direzione Trani: lo snodo in questione non può fare a meno di semafori che siano operativi e funzionanti sempre, giorno e notte.

Dobbiamo attendere che accada la tragedia?