Scompare 16enne barese residente ad Andria, l'appello della famiglia: «Aiutateci a ritrovarla»

Ore di apprensione per la scomparsa, avvenuta ieri, di Erica Cutrone, 16enne originaria di Bari e residente ad Andria: la giovane si sarebbe allontanata mentre si recava a scuola e avrebbe manifestato alle amiche la volontà di recarsi nella città natia.

É stata effettuata denuncia al Commissariato di Polizia di Andria.

Su Facebook la zia della ragazza ha lanciato l'appello: «Scomparsa mia nipote, Erika Cutrone anni 16, da stamattina mentre stava andando a scuola ad Andria. La stiamo cercando tutti, fatta denucia per la sua scomparsa alla polizia e carabinieri. Lei è venuta a Bari e ha preso un altro treno, ma non sappiamo dove è diretta e pensiamo non sia sola. Per favore se la vedete chiamate questo numero +393271168052. Per favore aiutatemi a trovarla. Erika, per favore ritorna, spero che tu legga questo messaggio. Ti vogliamo tanto bene e tu lo sai».

Chiunque avesse notizie, può chiamare il Commissariato di Polizia allo 0883595511.