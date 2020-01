Erano circa le ore 23:30 quando sulla vecchia via che da Andria porta a Bisceglie, in territorio di Trani, si è verificato un incidente automobilistico che è costato la vita a un giovane 25enne andriese.

Per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, quando era più o meno all'altezza del cavalcavia che attraversa il tratto autostradale.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118. Necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il corpo intrappolato tra le lamiere dell'autovettura, una Lancia Ypsilon.

L'autovettura ha finito la sua corsa contro un albero di ulivo e l'impatto è stato fatale purtroppo per la giovane vittima alla guida. Agenti della Polizia di Stato sono al lavoro per accertare l'esatta dinamica dei fatti.