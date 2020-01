Si conferma il trend negativo sul versante incidenti stradali nella nostra città. Nell'odierno pomeriggio si sono verificati altri due sinistri, in uno dei quali sono rimasti coinvolti addirittura 6 (sei) veicoli.

Alle ore 14:30 circa due Mercedes, una GLC Coupé e una Classe B, condotte rispettivamente da un 40enne e un 53enne andriesi, si sono scontrate su Viale Trentino all'incrocio con Via Fleming. L'intervento per i rilievi e le indagini sono state eseguite dagli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale mentre la messa in sicurezza del luogo e la regolazione del traffico sono state eseguite dagli Agenti del Nucleo di Viabilità del Comando di Polizia Locale.

Autovetture danneggiate in modo serio (si è reso necessario l'intervento del carro-attezzi) e uno dei conducenti è rimasto ferito, riportando una prognosi di 20 giorni, con lesioni diagnosticate di sanitari del Pronto Sococrso dell'Ospedale "L. Bonomo" di Andria.

Neppure il tempo di terminare il suddetto intervento che alla Centrale Operativa del Comando di P.L. è pervenuta la segnalazione e la richiesta per i rilievi di un altro incidente stradale avvenuto su Via Don Riccardo Lotti all'intersezione con via Scipione L'Africano. Per cause ancora in corso di accertamento e al vaglio degli agenti intervenuti, una AUDI A4 e una Peugeot 3008, condotte rispettivamente da un 38enne e un 48enne, sono pervenute a collisione nella suddetta area d'incrocio e in conseguenza a tale urto hanno impattato contro altre 4 auto in sosta sulla strada: una Fiat 500, una Ford Fiesta, una Volkswagen Golf e una Smart, tutte senza persone a bordo. i conducenti delle due auto sono rimasti miracolosamente illesi mentre i veicoli hanno riportato danni severi che hanno determinato l'intervento del carro-attrezzi e del team dell'azienda Sicurezza & Ambiente S.p.A. per la pulizia e messa in sicurezza della strada.

Il Maresciallo Capo Moschetta Mauro, coordinatore del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale, ha osservato che «nei sinistri stradali cittadini vengono coinvolti conducenti di tutte le età, dai giovanissimi a quelli più anziani, sicché non vi è una problematica legata all'eventuale inesperienza alla guida. Piuttosto vi è la malsana "abitudine", da parte di molti conducenti, a non osservare le regole del Codice della Strada, in maniera particolare quelle che disciplinano la precedenza, non solo ai veicoli ma anche ai pedoni, e la velocità. Il Comando di P.M. si sta organizzando per effettuare ulteriori servizi mirati a prevenire e reprimere questi comportamenti pericolosi, protagonisti assoluti dell'impennata dei sinistri stradali accaduti in ambito urbano, che minano la sicurezza della circolazione stradale».