Fioccano le segnalazioni di fumi che appestano l'aria in città

Ritorniamo su un argomento che, nei giorni scorsi, ha visto un rincorrersi di segnalazioni sui social e non solo: infatti molti cittadini lamentano di non poter neppure aprire le finestre in particolare in certe ore del giorno a causa della puzza emanata da fumi di incerta origine.

Solo ieri sera una nube grigia avvolgeva la zona compresa tra via Bisceglie e via Trani, rendendo irrespirabile l'aria. Ma dalla periferia fino al centro città l'odore sgradevole e nauseabondo arriva ovunque e appesta le case e i polmoni dei cittadini.

L'invito è ad interagire attivamente per contrastare fenomeni di inciviltà e irrispettosi dell'ambiente circostante, considerando anche i gravi rischi per la salute che possono essere causati dalla dispersione nell’aria e nel terreno di inquinanti derivanti dalla combustione. Bisogna contrastare l'azione delinquenziale: non possiamo restare inermi di fronte a gente senza scrupoli che probabilmente appicca fuochi e brucia oggetti che danneggiano l'ambiente e la nostra salute.