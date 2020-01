Il Forum "Ambiente e Salute" manifesta in silenzio e con le mascherine al volto in piazza Municipio Copyright: n.c.

Una manifestazione con i rappresentanti delle associazioni che aderiscono al Forum "Ambiente e Salute" con mascherine a seguito in piazza Municipio: una protesta silenziosa, quella che oggi hanno portato in azione dalle ore 15 circa, per la situazione inquinamento ad Andria, dopo i recenti sforamenti ripetuti registrati dall'Arpa relativi alle cosiddette "polveri sottili".

Ma le denunce sono tante, come dimostrano anche le pagine di giornale: sostanze nocive derivanti da combustione illegale, troppo smog per l'eccessivo utilizzo di auto e veicoli a motore, malattie in aumento vertiginoso.

Al fine di sensibilizzare, il Forum sta organizzando una marcia per venerdì sera con partenza alle 18 da Largo Torneo: l'urgenza di attuare politiche e azioni personali per ridurre l'inquinamento si è ormai fatta pressante!