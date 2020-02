autobus fuori strada sulla Sp 231

Autobus delle Ferrovie del Gargano fuori strada sulla Sp 231 Andria-Canosa.

È accaduto nel primo pomeriggio. Per cause ancora in corso di accertamento l'autobus, che viaggiava in direzione Canosa, è finito fuori strada: distrutto un vetro del parabrezza distrutto sul lato destro.

Sul posto una volante della Polizia Stradale ed un'autoambulanza del 118.

Aggiornamenti nelle prossime ore.