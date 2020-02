​Profilo della Salute: insediamento comitato tecnico-scientifico

Domenica gratis nei musei sospesa per il 1 marzo

Il Polo Museale della Puglia comunica che, domenica 1 marzo 2020 sarà sospesa l'iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che prevede in tutta Italia l'ingresso gratuito nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura dello Stato ogni