La scomparsa del commercialista Vincenzo Sinisi ha scosso quanti l'hanno conosciuto.

Messaggi di cordoglio sono giunti sia da colleghi che dal mondo politico.

Il Commissario Straordinario, dott. Gaetano Tufariello: «esprimo cordoglio, a nome della città e dell'Amministrazione Comunale, per la morte del commercialista Vincenzo Sinisi, professionista stimato che tutti descrivono gioviale, attento e competente nello svolgimento del suo mandato di Consigliere Comunale, dal 2005 al 2010, e di capogruppo di un gruppo consiliare. I ruoli di rappresentanza svolti, sia nell'amministrazione della cosa pubblica che nell'Ordine dei Dottori Commercialisti e nell'associazione Dottori Commercialisti cattolici di Andria, confermano il grande credito ed apprezzamento di cui godeva. Senza dire del ruolo di professionista con compiti pubblici importanti come quello, tra il 2004 ed il 2005, di Presidente del collegio sindacale della Multiservice e, tuttora, di sindaco in una banca locale. Per il mio tramite la Gestione Straordinaria, l'Amministrazione Comunale, i dirigenti ed i dipendenti comunali che lo hanno conosciuto, e la città, sono vicini alla famiglia per il dolore che ha colpito la moglie ed i suoi tre figli».



L'ex Sindaco Vincenzo Zaccaro: «ci sono momenti in cui è veramente difficile trovare parole adeguate. In quei momenti, bisogna avere l’umiltà di far parlare il cuore, senza alcun velo che possa impedire di essere sinceri. È stato strappato all’affetto dei suoi cari e di tanti amici, fra cui avevo l’onore di annoverarmi, una grande persona. Con lui ho condiviso tante importanti esperienze.

È stato anche il mio tesoriere nella campagna elettorale che mi ha affidato la funzione di sindaco della mia Città e consigliere comunale nella lista civica che recava il mio nome. Una persona generosa, sempre premurosa e prodiga di importanti consigli umani e professionali, che metteva al primo posto l’amore per la sua famiglia, alla quale rivolgo le mie più sentite condoglianze. Vincenzo Sinisi mancherà a tutti. Che la terra gli sia lieve».

Il consigliere regionale Sabino Zinni: «stamattina al dolore collettivo, dato dal momento che stiamo vivendo, si è unito quello personale, dato dalla notizia della scomparsa di un amico fra i più cari: Vincenzo Sinisi.

E al dolore adesso si aggiunge la pena di non potergli portare neanche un ultimo saluto, abbracciare la sua famiglia, rendere omaggio adeguatamente alla vita che abbiamo condiviso. Sì perché è così che succede a chi viene a mancare in questo periodo, lo fa senza l’affetto dei suoi cari. Vincenzo mi mancherà tantissimo, mi mancherà la sua carica umana, mi mancherà la sua generosità unica, mi mancheranno le sue battute fulminanti capaci di strapparmi una risata anche nelle giornate più cupe e complicate.

Diceva il poeta che “la morte di qualsiasi uomo mi sminuisce, perché io sono parte dell’umanità. E dunque non chiedere mai per chi suona la campana: suona per te”. Oggi la campana è suonata anche per una parte di me.

Buon Viaggio Amico Mio».

Il commercialista Angelo Frisardi: «un collega, un amico, professionista e appassionato di politica, esuberante e innamorato della famiglia e dell'essere ragioniere (come si definiva) commercialista, con orgoglio che vantava senza nascondere, che non celava mai la verità anche quando feriva o si scontrava con l'interlocutore, non un anziano, non un malato, un grande signore....

Le prime dritte della mia autonomia professionale e le mie prime esperienze politiche si sono incrociate con lui circa 15 anni fa. Questo maledetto virus ci ha tolto un grande andriese.

Ciao Vincenzo».

L'ex consigliere comunale Giovanni Addario: «Ho avuto il piacere di condividere con lui cinque anni di amministrazione Zaccaro. Era il presidente della mia commissione comunale una brava persona gioviale e disponibile. Ricordo con piacere il momento in cui stavamo facendo questo scatto (foto nella gallery), fatto all'esterno e lui che moriva dalla vergogna. Riposa in pace e veglia sulla tua famiglia».

L'arch. Francesco Nicolamarino: «Amici di una vita. Con Vincenzo abbiamo condiviso un lungo percorso di crescita umana e professionale. Abbiamo anche condiviso 5 anni di vita politica seduti sugli stessi scranni dell'aula consiliare. Mi mancherà».

La consigliera regionale Grazia Di Bari: «Sono sconvolta per quanto successo. Con Vincenzo Sinisi, alla nostra comunità e alla sua famiglia viene a mancare un uomo generoso, intelligente, ironico. Credo di non aver mai visto arrabbiato il mio amico Vincenzone. Sempre sorridente, positivo, pronto a darti il buon consiglio. Ricordo il suo profumo, inconfondibile, e le sue parole che mi ripeteva spesso, "Gra iu t capisc, vengo anche io dalla gavetta". Un abbraccio alla famiglia».