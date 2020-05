Violento scontro auto-moto nel mantovano, 43enne andriese in prognosi riservata

Grave incidente ieri pomeriggio attorno alle 16.15 a Bellaguarda di Viadana, in provincia di Mantova.

Un uomo andriese di 43 anni, alla guida della propria moto, si è scontrato in fase di sorpasso con un’automobile in fase di svolta. L’impatto ha sbalzato a terra il centauro, che è stato elitrasportato all’ospedale di Cremona, dove si trova in prognosi riservata.

I carabinieri di Viadana indagano ora per ricostruire la dinamica dell’incidente.