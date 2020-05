Processo disastro ferroviario, dal 17 giugno udienze all'auditorium "Baglioni"

Sarà l'auditorium "Riccardo Baglioni" dell'oratorio Santa Annibale Maria di Francia la sede delle prossime udienze del processo sull'incidente ferroviario che, il 12 luglio 2016, causò 23 vittime e 51 feriti lungo la tratta Andria-Corato.

Non sarà, quindi, l'emergenza sanitaria a fermare il procedimento "in considerazione della rilevanza e dell’interesse nazionale del procedimento" come riporta una nota del Tribunale di Trani. Le date fissate sono il 17 giugno e l'1, l'8 e il 22 luglio.

Le udienze si terranno a porte chiuse assicurando collegamento esterno e i difensori in aula dovranno accreditarsi con email almeno cinque giorni prima di ciascuna udienza. Sarà impiegato il più ampio auditorium perché "non è possibile celebrare il procedimento nel Tribunale di Trani, tenuto conto della capienza delle aule, nonché della indisponibilità dell’aula della Corte di Assise per la capienza ed essendo in corso i lavori di ristrutturazione, ed essendo inidonea l’aula bunker del carcere di Trani che sarà oggetto di lavori da settembre 2020 a febbraio 2021".

L'indifferibilità del processo è motivata dal tribunale presieduto da Antonio De Luce perché "rilevato che la sua complessità ha imposto una trattazione lunga e impegnativa e che le note vicende che lo hanno caratterizzato hanno determinato delle fasi di stasi, sicché appare opportuno procedere con l'istruttoria al fine di garantire una definizione dello stesso in tempi ragionevoli".