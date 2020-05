Incidente mortale in contrada Zagaria, perde la vita un 33enne andriese

Si riapre purtroppo la stagione degli incidenti mortali nella nostra città: questo pomeriggio, infatti, intorno alle 18.30 una Lancia Ypsilon si è ribaltata per cause ancora da accertare in contrada Zagaria e il passeggero, un 33enne andriese, è deceduto a seguito delle gravi ferite riportate.



A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei sanitari, che hanno trasportato l’uomo in codice rosso.

Trasportato al Bonomo anche il conducente della Lancia per dinamica.

Sul posto intervenuti gli agenti del Pronto Intervento della Polizia Locale per i rilievi di rito.