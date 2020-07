Erano circa le 8:00 quando in via Corato, nei pressi della rotonda di via Puccini, un mezzo della Sangalli per la pulizia delle strade è andato in fiamme.

Sul posto sono giunti i Carabinieri e la Polizia di Stato per accertare le cause dell’accaduto, gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale per gestire il traffico e i Vigili del Fuoco per spegnere l'incendio.

La strada è bloccata per facilitare le operazioni di pulizia e di rimozione del mezzo completamente distrutto è divorato dalle fiamme.