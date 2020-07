Una riapertura "disastrosa" per il Castel del Monte, tra turisti furiosi e guide lasciate fuori

Lo diciamo spesso: abbiamo, a pochi chilometri dal nostro abitato, un gioiello di inestimabile valore, la "Corona di Puglia", il maniero federiciano per eccellenza, studiato e riverito da secoli. Eppure, dopo i mesi di chiusura forzata a causa del lockdown, quella che ieri doveva essere una giornata trionfale per la riapertura di Castel del Monte ha assunto connotati ben peggiori, tanto da dar luogo, in poche ore, addirittura a una petizione pubblica di protesta.

Le guide turistiche professionali pugliesi, infatti, sono state costrette a rimanere fuori dal castello senza poter accompagnare i turisti che avevano prenotato da mesi i loro pacchetti, in virtù di una decisione dell'ultimo minuto di utilizzare esclusivamente personale interno.

Nella denuncia pubblica di Enza Sgaramella, una delle guide in questione nonché direttrice tecnica del tour operator "Turisti in Puglia", si legge: «Incompetenza, approssimazione, malainformazione, disorganizzazione hanno accompagnato la riapertura di Castel del Monte.

I primi turisti arrivati non erano minimamente informati delle nuove modalità di accesso, dato che nessuno rispondeva al telefono e alle mail da mesi...solo due giorni fa è apparso il primo comunicato stampa su testate giornalistiche locali (come se il turista leggesse i giornali locali). Molti sono stati lasciati fuori anche in malo modo, nessuna accoglienza, niente di niente...Dopo tanti km il nulla.

Non solo, alla mia domanda "come mai il telefono é staccato da giorni?", un dipendente ministeriale si é permesso il lusso di rispondermi: "ad Andria siete ladri di cavi, siamo senza corrente per questo il telefono é staccato"....caro dipendente dei miei stivali, si prodighi a trovare soluzioni piuttosto che a gettare fango su un'intera città e sui tanti cittadini onesti che pagano anche il suo stipendio e si vergogni!

Chi era riuscito a prenotare doveva portare con sé il ticket cartaceo (come se fosse possibile in vacanza portare con sé una stampante!), perché non era sufficiente un ticket on line, cosa che va completamente contro le norme anti-Covid.

Cosa più grave, le guide esterne che accompagnavano qualche gruppetto sono state lasciate fuori perché le visite guidate sarebbero ora diventate un servizio esclusivo dei dipendenti...un grave illecito che è stato segnalato alle autorità competenti!»

Raggiunta telefonicamente, la dott.ssa Sgaramella ci ha fornito altri dettagli: infatti altri beni museali amministrati dal concessionario Nova Apulia, come per esempio il Museo Archeologico di Taranto e il Castello Svevo di Bari, non stanno attuando la stessa politica restrittiva nei confronti delle guide, di fatto private della libertà di accesso al Castel del Monte e all'esercizio della loro professione nel rispetto della libera concorrenza: «Negli altri musei citati si entra a scaglioni di 40 persone e le guide possono entrare previa prenotazione on line del ticket gratuito su cui va aggiunto €1 come prevendita. Non abbiamo capito come mai al castello non si può». La decisione unilaterale e non comunicata a nessuno degli operatori esterni, non solo di Andria ma di tutta Italia, proverrebbe dal Polo Museale che gestisce il sito.

Ma i problemi non si fermano qui: ritornano alla ribalta la scarsità di collegamenti, col bus navetta attualmente attivo con sole due corse al giorno, i problemi della sicurezza per i turisti che si avventurano con le automobili fino al maniero, la mancanza di sistemi che permettano l'accesso ai disabili.

Dopo mesi di mancati introiti e di cancellazioni di prenotazioni, questa è la goccia che fa traboccare il vaso: «Questo territorio non merita niente - commenta amareggiata e delusa Enza Sgaramella - , non é all'altezza di cotanta bellezza... mi sono vergognata io per loro, per quei turisti oggi ritornati con una brutta immagine di questa città, di questo territorio».